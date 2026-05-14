“El nene se quedó solo con la caja de su juguete”: el drama de una familia tras el incendio que conmovió a Loncopué

Lo que comenzó como un regreso habitual desde Zapala terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia de Loncopué. El martes por la tarde, un incendio devastador consumió por completo una vivienda del barrio Nueva Urbanización y dejó a Marcela Millain junto a sus hijos sin absolutamente nada. Pero entre las cenizas apareció también otra imagen: la de un pueblo entero movilizado para acompañarlos.

“Volviendo del turno médico, cuando llegamos a la casa fui a prender el grupo electrógeno porque era la única forma de iluminarnos. Todavía no teníamos electricidad. Y en el momento de prenderlo sucedió el incendio”, recordó Marcela, aún conmocionada, al programa Reflejo Neuquino que se emite por Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

En la vivienda estaban ella, su hija de 17 años, su hijo de 6 y una sobrina. El fuego avanzó con una velocidad imposible de controlar. “La verdad es que no dio tiempo a nada. Solo saqué mi auto y una moto. El resto se prendió todo”, relató.

Los vecinos organizaron una campaña para la reconstrucción de la vivienda y para ayudar a la familia que perdió todo.

Las llamas destruyeron muebles, ropa, documentación, electrodomésticos y también un vehículo de un familiar que estaba guardado en el galpón. La familia logró escapar ilesa, aunque quedó prácticamente con lo puesto.

Actualmente permanecen alojados de manera provisoria en la casa de familiares, mientras esperan poder comenzar la reconstrucción.

“La casa donde yo estaba viviendo era prestada por mi cuñado. Mi casa la estoy haciendo al lado, pero todavía me falta el techo. Y pasó lo que pasó”, contó con tristeza.

En medio del dolor, la respuesta de la comunidad no tardó en llegar. Vecinos, comerciantes y organizaciones comenzaron rápidamente a reunir ropa, alimentos y distintos elementos para asistir a la familia.

“La verdad que agradecerle a toda la gente de Loncopué por ayudarnos. Loncopué es un pueblo muy solidario”, expresó Marcela emocionada.

Uno de los vecinos que tomó la iniciativa para organizar la ayuda fue Raúl Navarrete, de Caviahue, quien decidió coordinar la asistencia para que las donaciones llegaran de manera ordenada y efectiva. “Había que tomar una decisión y organizarnos. Se estaban juntando bolsos y bolsos de ropa, pero Marcela no tiene dónde vivir todavía. Hay que ayudar con orden”, explicó.

Las llamas consumieron por completo la vivienda del barrio Nueva Urbanización.

Según indicó, el municipio ya comenzó con tareas de limpieza y desarme de la estructura dañada, con la intención de avanzar rápidamente en la reconstrucción.

“El sábado a las 10 de la mañana vamos a ir a limpiar todo lo que quedó. Vecinos van a llevar herramientas y escaleras. Queremos dejar todo listo porque la semana que viene ya tendríamos gente trabajando en el techo nuevo”, detalló.

Sin embargo, hubo una escena que terminó de quebrar a todos los que acompañaban a la familia. “El nene de seis años había comprado un juguete el día anterior en Zapala. Lo perdió en el incendio y andaba solamente con la caja de cartón que le quedó”, contó Raúl entre lágrimas.

A sus 64 años, aseguró que pocas veces vio una situación tan dolorosa. “Ver a esa familia llorando, los abuelos, los tíos, los chicos… te parte el alma. Pero también fue una bendición que nadie salió lastimado”, expresó.

Lejos de quedarse únicamente en la tragedia, los vecinos decidieron transformar el próximo sábado en una jornada solidaria y comunitaria. Además de los trabajos de limpieza, compartirán comida y actividades para acompañar emocionalmente a la familia. “Vamos a llevar un parlante, música, alegría. Va a ser un día de solidaridad para esta familia”, dijo Navarrete.

Mientras tanto, continúan recibiendo donaciones para afrontar la reconstrucción y recuperar parte de lo perdido. Marcela también habilitó un alias para quienes deseen colaborar económicamente: Alias gladys.490.pozo.mp titular: Marcela Gladys Millain

En medio de una tragedia que dejó a una familia sin hogar, Loncopué volvió a demostrar que la solidaridad puede convertirse en el sostén más importante cuando todo parece perdido.