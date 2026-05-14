La jornada escolar en la ESRN 116 de Roca se vio interrumpida en la fría mañana de este jueves, cuando un principio de incendio obligó a evacuar a estudiantes, docentes y personal no docente. El foco ígneo se originó en el sector de la cocina, específicamente en el depósito donde se guardan los alimentos que se utilizan para el refrigerio de los alumnos. La rápida intervención de una dotación de los Bomberos Voluntarios permitió contener las llamas antes de que se extendieran a otras áreas del establecimiento.

La evacuación preventiva se realizó de manera ordenada, y los alumnos fueron puestos a resguardo fuera del edificio. Posteriormente, se retiraron a sus hogares mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

En el lugar también trabajó personal policial, colaborando con las tareas de bomberos y garantizando el perímetro de seguridad. Las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas y que se iniciarán las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio.

Desde el Consejo Escolar de Roca, confirmaron que las clases permanecerán suspendidas hasta tanto se garantice la seguridad del edificio. Asimismo, se realizarán las pericias técnicas en el sector afectado para determinar que originó el fuego. Además, se anunció que se reforzarán los protocolos de prevención y evacuación en todas las escuelas de la ciudad, con el objetivo de evitar riesgos y asegurar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

También se revisarán las instalaciones eléctricas y de gas de la ESRN 116, así como los planes de contingencia, para garantizar que el edificio cumpla con las normas de seguridad. La medida busca transmitir tranquilidad a las familias y reforzar la confianza en los protocolos de emergencia.