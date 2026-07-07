¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Inseguridad persistente

Valentina Norte: robaron hierros de una obra, huyeron y terminaron detenidos tras una persecución

Dos sospechosos fueron demorados durante la madrugada en Valentina Norte, luego de un operativo de la Comisaría 12° por el presunto robo de barras de hierro de una construcción. Uno intentó escapar, agredió a un efectivo y la Justicia investiga el origen de los materiales.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Martes, 07 de julio de 2026 a las 17:22
PUBLICIDAD
La Policía de Neuquén recuperó barras de hierro presuntamente sustraídas de una obra en construcción.

La Policía de Neuquén demoró a dos hombres durante la madrugada de este martes 7 de julio por el presunto robo de materiales de construcción en el barrio Valentina Norte, en la capital provincial. El procedimiento permitió recuperar barras de hierro que, según la investigación, habrían sido sustraídas de una obra en construcción.

El operativo comenzó alrededor de las 1:49, cuando personal de la Comisaría 12° recibió un aviso sobre dos personas que trasladaban a pie hierros para construcción por calle Albardón. Tras un patrullaje preventivo, los efectivos localizaron a los sospechosos y lograron demorarlos luego de una persecución.

Los materiales quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, mientras la investigación busca confirmar su procedencia y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El procedimiento terminó con un policía lesionado

Cuando los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, uno de ellos escapó, mientras que el otro fue demorado junto a un atado de barras de hierro.

Durante la persecución, el segundo hombre simuló portar un arma de fuego para intentar evitar su detención. Al ser alcanzado, opuso resistencia y agredió físicamente al personal policial.

Como consecuencia del forcejeo, un efectivo sufrió lesiones leves en el rostro. Con apoyo de móviles de la Comisaría 16°, el sospechoso finalmente fue reducido mediante el uso racional de la fuerza y trasladado a la dependencia policial.

Cómo descubrieron el presunto robo

Luego de las detenciones, los efectivos inspeccionaron una obra en construcción ubicada sobre calle Albardón.

En el lugar encontraron el cerco perimetral abierto y rastros de arrastre que coincidían con el recorrido realizado por los sospechosos. Esos indicios fortalecieron la hipótesis de que las barras de hierro recuperadas habían sido extraídas minutos antes de esa construcción.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la calificación legal del hecho y avanzar con las pericias correspondientes.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, los dos hombres permanecen demorados, los materiales continúan secuestrados y la investigación busca confirmar oficialmente la propiedad de los hierros recuperados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que resolverá la situación procesal de los sospechosos una vez reunidas las pruebas correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD