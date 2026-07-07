Valentina Norte: robaron hierros de una obra, huyeron y terminaron detenidos tras una persecución

La Policía de Neuquén demoró a dos hombres durante la madrugada de este martes 7 de julio por el presunto robo de materiales de construcción en el barrio Valentina Norte, en la capital provincial. El procedimiento permitió recuperar barras de hierro que, según la investigación, habrían sido sustraídas de una obra en construcción.

El operativo comenzó alrededor de las 1:49, cuando personal de la Comisaría 12° recibió un aviso sobre dos personas que trasladaban a pie hierros para construcción por calle Albardón. Tras un patrullaje preventivo, los efectivos localizaron a los sospechosos y lograron demorarlos luego de una persecución.

Los materiales quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, mientras la investigación busca confirmar su procedencia y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El procedimiento terminó con un policía lesionado

Cuando los uniformados intentaron identificar a los sospechosos, uno de ellos escapó, mientras que el otro fue demorado junto a un atado de barras de hierro.

Durante la persecución, el segundo hombre simuló portar un arma de fuego para intentar evitar su detención. Al ser alcanzado, opuso resistencia y agredió físicamente al personal policial.

Como consecuencia del forcejeo, un efectivo sufrió lesiones leves en el rostro. Con apoyo de móviles de la Comisaría 16°, el sospechoso finalmente fue reducido mediante el uso racional de la fuerza y trasladado a la dependencia policial.

Cómo descubrieron el presunto robo

Luego de las detenciones, los efectivos inspeccionaron una obra en construcción ubicada sobre calle Albardón.

En el lugar encontraron el cerco perimetral abierto y rastros de arrastre que coincidían con el recorrido realizado por los sospechosos. Esos indicios fortalecieron la hipótesis de que las barras de hierro recuperadas habían sido extraídas minutos antes de esa construcción.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la calificación legal del hecho y avanzar con las pericias correspondientes.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, los dos hombres permanecen demorados, los materiales continúan secuestrados y la investigación busca confirmar oficialmente la propiedad de los hierros recuperados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que resolverá la situación procesal de los sospechosos una vez reunidas las pruebas correspondientes.