Una automovilista quedó atrapada con su camioneta en el barro este jueves, cerca de las 13:45, sobre la calle El Dorado, en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

Efectivos de la Comisaría 44 de la Policía del Neuquén acudieron al lugar luego de un llamado de asistencia y, con la colaboración de vecinos, realizaron maniobras para retirar el vehículo, que había quedado inmovilizado por el estado del terreno. La situación fue resuelta en pocos minutos y no se registraron personas heridas.

El operativo se produjo en un contexto de persistentes lluvias en Neuquén, que durante los últimos días provocaron complicaciones para circular en calles sin pavimentar y obligaron a desplegar tareas de drenaje y asistencia en distintos sectores de la ciudad.

La rápida intervención permitió liberar la camioneta

Cuando el patrullero llegó al domicilio de calle El Dorado, los policías comprobaron que la conductora no podía continuar viaje porque la camioneta había quedado completamente encajada.

Ante esa situación, los efectivos coordinaron un trabajo conjunto con vecinos del sector y, mediante maniobras de empuje, consiguieron retirar el vehículo y permitir que retomara la circulación.

No hubo personas lesionadas ni daños informados en el rodado.

Cómo influyeron las lluvias en el estado de las calles

Las precipitaciones registradas durante la semana en Neuquén dejaron numerosas calles de tierra con importantes acumulaciones de barro, especialmente en barrios donde todavía no existe pavimento.

Estas condiciones reducen la adherencia de los vehículos y aumentan considerablemente las posibilidades de quedar encajados, sobre todo en camionetas y automóviles que deben ingresar a calles con escaso mantenimiento.

En las últimas jornadas, el municipio también desplegó operativos para desagotar sectores anegados y mejorar la circulación en distintos puntos de la ciudad.

La colaboración entre vecinos y policías volvió a ser clave

El procedimiento mostró una situación frecuente durante episodios de lluvias intensas: la cooperación entre residentes y personal policial para resolver inconvenientes cotidianos.

Desde la Policía del Neuquén remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de las tareas preventivas y de asistencia que desarrolla la fuerza, además de las vinculadas a la seguridad pública.