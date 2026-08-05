Durante la tarde de este miércoles se reportó el vuelco de un auto al canal Richieri, en el sector Confluencia Rural, entre calles Obrero y Los Álamos.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaba una familia que cayó al canal por razones que aún se investigan.

Por el momento no se indicó si hay personas heridas o si alguno tuvo que ser trasladado al hospital.

En el lugar trabajó personal policial para asistir a los ocupantes y coordinar el operativo para retirar el auto.

Las circunstancias que provocaron el despiste y la caída al canal son materia de investigación.

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