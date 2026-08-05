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Fueron asistidos

Impactante vuelco en Neuquén: un auto con una familia cayó al canal Richieri

Hubo personal en el lugar trabajando para ayudar a las personas y esperar el retiro del auto.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 17:55
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La lluvia o el mal estado de la calle de tierra pueden haber provocado un despiste. Fotos Móvil Mejor Informado.

Durante la tarde de este miércoles se reportó el vuelco de un auto al canal Richieri, en el sector Confluencia Rural, entre calles Obrero y Los Álamos.

Según las primeras informaciones, en el vehículo viajaba una familia que cayó al canal por razones que aún se investigan.

Por el momento no se indicó si hay personas heridas o si alguno tuvo que ser trasladado al hospital.

En el lugar trabajó personal policial para asistir a los ocupantes y coordinar el operativo para retirar el auto.

Las circunstancias que provocaron el despiste y la caída al canal son materia de investigación.

 

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