Momentos de tensión se vivieron este jueves en General Roca cuando una adolescente de 15 años, que se había ausentado del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA), fue hallada dentro del canal principal de riego. La joven presentaba la ropa completamente mojada y síntomas compatibles con hipotermia, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, donde quedó fuera de peligro.

Todo comenzó pasadas las 15, cuando una operadora del CAINA, ubicado sobre calle Formosa, llamó a la Comisaría 31 para informar que la adolescente había desaparecido del establecimiento. Debido a la situación de vulnerabilidad de la menor, la Policía activó de inmediato un operativo para intentar localizarla.

Mientras los efectivos recorrían distintos sectores de la ciudad, un vecino aportó un dato clave: había visto a una joven dentro del canal principal de riego. El aviso movilizó rápidamente a los uniformados, que se dirigieron hacia el puente de calle Mendoza.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la adolescente dentro del cauce y lograron sacarla. De acuerdo con información policial, los efectivos fueron alertados de que la joven se había arrojado al canal principal de riego, cerca del puente de calle Mendoza. Debido al escaso caudal de agua, el impacto fue contra el pavimento y la exposición al frío le había provocado un cuadro de hipotermia.

Los policías lograron rescatarla y, ante la ausencia de una ambulancia en las inmediaciones, la trasladaron de urgencia en un móvil policial hasta el hospital. Allí quedó internada para realizarle estudios, entre ellos placas radiográficas, y según las primeras informaciones se encuentra estable.

El episodio generó una rápida movilización de las fuerzas de seguridad y puso fin a varias horas de incertidumbre. El aviso de un vecino resultó determinante para que la adolescente fuera encontrada a tiempo y pudiera ser rescatada antes de que las bajas temperaturas agravaran su estado.

Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que la joven terminó dentro del canal, mientras se aguardaba el informe médico definitivo sobre su evolución.