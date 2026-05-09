Murió un ciclista tras un brutal choque en Fernández Oro: un auto lo embistió desde atrás y terminó volcado

Un ciclista murió este sábado por la mañana tras un violento choque en la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso Primero de Mayo, en Fernández Oro. El impacto involucró a un automóvil que circulaba en dirección Allen–Cipolletti y que terminó volcado a pocos metros del lugar.

El vehículo alcanzó al ciclista desde atrás. La colisión provocó que el rodado menor quedara atrapado debajo del auto y la fuerza del impacto desestabilizó al conductor, que perdió el control y terminó sobre la colectora norte.

Un rescate contrarreloj

Personal de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial y bomberos voluntarios desplegaron un operativo para liberar a la víctima. También intervino personal de salud, que asistió al ciclista en el lugar y dispuso su traslado inmediato.

El herido llegó al hospital de Cipolletti en estado crítico. Los médicos trabajaron para estabilizarlo, pero confirmaron su fallecimiento horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan cómo se produjo el impacto

En el lugar trabajó el gabinete de Criminalística para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del choque. Los agentes realizaron mediciones sobre la calzada y analizaron la posición final de los vehículos.

El conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Sin embargo, la investigación continúa para establecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.

El tramo donde ocurrió el hecho presenta alto tránsito en horarios matutinos, especialmente en accesos al Alto Valle. Las pericias intentan determinar factores como visibilidad, velocidad y ubicación del ciclista en la calzada.