¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Tragedia en Ruta 22

Murió un ciclista tras un brutal choque en Fernández Oro: un auto lo embistió desde atrás y terminó volcado

El siniestro se registró en la mañana de este sábado en el acceso Primero de Mayo. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar y trasladaron a la víctima en estado crítico.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 09 de mayo de 2026 a las 12:02
PUBLICIDAD
El impacto ocurrió sobre un tramo muy transitado del Alto Valle y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras se realizaban las tareas de asistencia.

Un ciclista murió este sábado por la mañana tras un violento choque en la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso Primero de Mayo, en Fernández Oro. El impacto involucró a un automóvil que circulaba en dirección Allen–Cipolletti y que terminó volcado a pocos metros del lugar.

El vehículo alcanzó al ciclista desde atrás. La colisión provocó que el rodado menor quedara atrapado debajo del auto y la fuerza del impacto desestabilizó al conductor, que perdió el control y terminó sobre la colectora norte.

Un rescate contrarreloj

Personal de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial y bomberos voluntarios desplegaron un operativo para liberar a la víctima. También intervino personal de salud, que asistió al ciclista en el lugar y dispuso su traslado inmediato.

El herido llegó al hospital de Cipolletti en estado crítico. Los médicos trabajaron para estabilizarlo, pero confirmaron su fallecimiento horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan cómo se produjo el impacto

En el lugar trabajó el gabinete de Criminalística para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del choque. Los agentes realizaron mediciones sobre la calzada y analizaron la posición final de los vehículos.

El conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Sin embargo, la investigación continúa para establecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.

El tramo donde ocurrió el hecho presenta alto tránsito en horarios matutinos, especialmente en accesos al Alto Valle. Las pericias intentan determinar factores como visibilidad, velocidad y ubicación del ciclista en la calzada.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD