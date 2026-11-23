La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega solicitaron que tres personas investigadas por comercializar drogas en un sector del barrio Cuenca XV pasaran de prisión domiciliaria a prisión preventiva. El pedido se realizó luego de que se detectara que habían incumplido las condiciones de la medida que debían respetar.

Se trata de C. B. F. S., J. A. Y. y M. E. M., quienes fueron imputados el 29 de agosto, junto con otras cinco personas, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, en carácter de coautores. A uno de ellos también se le atribuyó la tenencia de armas de fuego.

La investigación incluyó tareas de vigilancia, intervenciones telefónicas y observaciones de distintos puntos de venta. Durante los allanamientos realizados en más de cinco domicilios se secuestraron drogas, dinero en efectivo, balanzas, anotaciones, vehículos y dos armas de fuego: una calibre .38 y otra de fabricación casera.

Los incumplimientos

El 18 de noviembre, durante un patrullaje, personal policial detectó a una de las imputadas a unos 200 metros del domicilio donde debía cumplir la prisión domiciliaria. Al concurrir a la vivienda, los efectivos constataron que ninguna de las tres personas estaba allí.

Más tarde, dos de ellas fueron localizadas fuera del domicilio y detenidas. La tercera fue encontrada en el interior de la vivienda luego de que la Policía solicitara una orden de allanamiento.

En la audiencia, Moreira y Jávega expusieron los informes policiales y los registros del Centro de Monitoreo que respaldaban los incumplimientos. También mencionaron comunicaciones y aportes de vecinos que advertían sobre presuntas actividades de venta de drogas.

Las defensas cuestionaron la información presentada: C. B. F. S. afirmó que había salido para llevarle comida a su hijo; J. A. Y. dijo que estaba dormido por el efecto de una medicación y negó haber salido; y M. E. M. argumentó que se había retirado luego de una discusión.

La decisión final

La fiscalía no convalidó las justificaciones, pidió revocar las prisiones domiciliarias y disponer que las tres personas pasen a estar detenidas en una comisaría hasta terminar la investigación.

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al planteo, consideró acreditados los incumplimientos y ordenó la prisión preventiva para las tres personas.

La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica durante el proceso penal, antes de que exista una condena. Su finalidad es asegurar que las personas imputadas permanezcan a disposición de la investigación y evitar riesgos de fuga o de entorpecimiento. Concluida la investigación, se realiza el juicio y, si las personas imputadas resultan culpables, se fija una pena.