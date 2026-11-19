La preocupación de unos padres por la situación de su hijo terminó convirtiéndose en el punto de partida de una investigación contra una organización dedicada a la comercialización de drogas en Junín de los Andes. Casi diez meses después de aquella primera denuncia, la causa tuvo uno de sus resultados judiciales más importantes: el hombre señalado como líder de la banda conocida como "Los Bandidos" fue condenado a seis años de prisión efectiva.

El protagonista de la causa es Miguel Angel Aguirre, conocido como "El Colo", a quien la investigación identificó como uno de los principales responsables de la estructura narco que operaba en la localidad. La sentencia fue dictada este miércoles 18 de noviembre por el juez Maximiliano Bagnat, durante una audiencia pública realizada en Junín de los Andes.

Aguirre fue condenado a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y multa como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

La historia comenzó el 7 de enero de 2026, cuando personal de la División Antinarcóticos Lagos del Sur recibió una denuncia judicial anónima. Según la información policial, los padres de un joven manifestaron su preocupación porque su hijo estaría siendo captado por integrantes de una organización que le ofrecían dinero fácil para sumarlo a la venta de sustancias prohibidas. A partir de esa presentación se puso en marcha una investigación que quedó bajo la intervención de la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila.

Parte de los elementos incautados durante los allanamientos: armas de fuego, dinero, sustancias estupefacientes y herramientas utilizadas para el fraccionamiento de drogas.

Durante casi cuatro meses, los investigadores desarrollaron distintas tareas para reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar a sus integrantes y determinar los movimientos vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la banda operó al menos entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026. La estructura estaba encabezada por



Aguirre y Mario Rubén Aguirre, quienes se encargaban de conseguir el clorhidrato de cocaína, fraccionarlo y distribuirlo a los vendedores.

La organización fue rotando sus centros de operaciones para evadir a la justicia, utilizando domicilios en la calle Los Maitenes, luego en la calle 25 de Mayo y en una vivienda del barrio Nehuenche. El rol de vendedores directos recaía sobre Tomás Fausto Giménez, Emanuel Dinamarca, Eric Ezequiel Arriagada, quienes recibían la sustancia y utilizaban balanzas de precisión y envoltorios de nylon para preparar las dosis. Un dato clave de la investigación reveló que parte de las ganancias eran enviadas a los cabecillas mediante transferencias por billeteras virtuales.

La investigación también determinó que la banda había extendido la actividad ilícita hasta la ciudad de San Martín de los Andes.

Durante los allanamientos realizados, las fuerzas de seguridad secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. También se encontraron balanzas de precisión y elementos de corte, armas de guerra y de uso civil sin autorización.

El operativo policial incluyó un amplio despliegue de distintas divisiones antinarcóticos para desarticular la organización investigada.

Trece allanamientos y un despliegue policial en Junín de los Andes

La investigación tuvo su momento de mayor despliegue el 2 de mayo de 2026. Ese día, desde las primeras horas de la mañana y hasta las últimas de la tarde, se realizaron 13 allanamientos simultáneos en distintos sectores de Junín de los Andes. Los procedimientos permitieron avanzar sobre la estructura que estaba bajo investigación. Como resultado, 12 personas fueron imputadas por su presunta vinculación con la actividad ilegal y ocho quedaron detenidas.

Además, durante los operativos se secuestraron sustancias estupefacientes y vehículos que, de acuerdo con la investigación, eran adquiridos y utilizados para desarrollar las actividades relacionadas con la comercialización de drogas.

El operativo contó con la participación de distintas dependencias especializadas: las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur, El Pehuén, Altos Neuquén, La Comarca y el Departamento Antinarcóticos Neuquén.

Gastón Ávila, fiscal de la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, encabezó la acusación contra los integrantes de la banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Seis años de prisión para el señalado como líder

La condena contra "El Colo" representa uno de los principales resultados judiciales de una investigación que comenzó con la advertencia de una familia y terminó con un amplio procedimiento contra una organización dedicada al narcomenudeo. El hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por la comercialización de estupefacientes. De esta manera, la causa que puso bajo la lupa el funcionamiento de "Los Bandidos" tuvo una resolución judicial para quien fue identificado como el líder de la estructura.

Desde la Policía destacaron el trabajo de investigación y el resultado de los procedimientos, al señalar que permitieron retirar del circuito sustancias que, según la pesquisa, tenían como destino a jóvenes de la comunidad.