La investigación por la muerte de una mujer de 60 años hallada en un canal de riego de Guerrico avanzó durante las últimas horas con allanamientos, rastrillajes y toma de declaraciones testimoniales ordenadas por la Fiscalía de Roca. Las diligencias se realizaron en distintos puntos vinculados a la causa, mientras los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

La causa fue caratulada inicialmente como femicidio, una decisión que permitió activar protocolos específicos de investigación y desplegar diversas medidas judiciales para reunir pruebas.

El hallazgo que activó la investigación

La intervención comenzó durante la mañana del domingo, cuando una comunicación al sistema 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo en un canal de riego de la zona rural. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos especializados que trabajaron en la extracción del cuerpo y en las primeras pericias sobre la escena.

Posteriormente intervinieron integrantes del Gabinete de Criminalística, personal médico policial y efectivos de la Brigada de Investigaciones de Allen, quienes comenzaron con el relevamiento de evidencias y la recolección de testimonios.

Tras las primeras actuaciones, la Fiscalía dispuso una serie de allanamientos en viviendas relacionadas con la investigación. De manera paralela, efectivos de la Subcomisaria 54°, Bomberos y Defensa Civil desarrollaron rastrillajes en distintos sectores próximos al lugar del hallazgo, especialmente en la zona de Chacra 80, donde fue encontrado el cuerpo.

Las medidas buscan incorporar elementos que permitan establecer qué ocurrió antes de la muerte de la mujer y si existió participación de terceras personas.

La autopsia será clave

Uno de los pasos centrales de la investigación será la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal en la morgue judicial de Roca. Los estudios forenses permitirán determinar la causa de muerte, establecer posibles lesiones y aportar información fundamental para orientar los próximos pasos de la causa. Mientras tanto, los investigadores continúan tomando testimonios y analizando distintos elementos recolectados durante las primeras horas de trabajo.