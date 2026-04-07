El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la llegada de nuevas inversiones en litio en el noroeste argentino tras reunirse con directivos de Posco, una de las principales compañías globales del sector.

El desembarco de la firma se dará en el marco del RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno para atraer capitales extranjeros y potenciar sectores estratégicos de la economía. Posco se convirtió en propietaria del proyecto Hombre Muerto Norte tras adquirir la empresa NRG Metals, en una operación valuada en 65 millones de dólares, lo que le permitió acceder a una iniciativa con fuerte potencial en la producción de litio.

El proyecto se ubica en el Salar del Hombre Muerto, una de las zonas más ricas en este mineral, clave para la transición energética global y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

El mensaje de Caputo en X

Según estimaciones, el emprendimiento podría alcanzar una producción de hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, posicionando a la Argentina como un actor relevante en el mercado internacional.

A través de sus redes sociales, Caputo destacó la reunión y aseguró que se trata de un paso más para impulsar el desarrollo económico del norte del país, en una región estratégica que abarca a las provincias de Salta y Catamarca.