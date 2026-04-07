La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declarará este miércoles como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga al funcionario Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La declaración se centrará en la certificación de las escrituras de dos propiedades vinculadas al funcionario que no figuran en su declaración jurada: un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Uno de los ejes de la investigación apunta a que el inmueble de Caballito habría sido registrado con un valor de escritura inferior al de mercado, lo que generó sospechas y motivó nuevas medidas judiciales.

Además, la Justicia analiza las visitas de la escribana a la Casa Rosada, donde habría ingresado al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, un dato que forma parte del expediente.

Según trascendió, Nechevenko fue quien certificó las operaciones inmobiliarias del funcionario, por lo que se espera que pueda aportar información clave sobre los valores reales de las propiedades y las condiciones en las que se realizaron las transacciones.

Como antecedente, la escribana ya había intervenido como testigo en una causa vinculada al tráfico de efedrina, tras validar firmas de empresas que luego fueron investigadas por funcionar como fachada de actividades ilegales.