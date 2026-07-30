Dos hombres fueron imputados este jueves en Zapala por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de una investigación que permitió detectar maniobras de venta de cocaína bajo las modalidades de menudeo y delivery. Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios de la ciudad, la Policía secuestró cocaína, marihuana, más de 3,8 millones de pesos en efectivo, vehículos y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez, quien acusó a R.A.S.C. y A.L.B. como autores del delito previsto en el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737.

La causa comenzó el 23 de junio y fue llevada adelante por la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, que durante varias semanas realizó tareas de vigilancia, seguimientos, registros fotográficos y fílmicos, además del análisis de movimientos financieros efectuados mediante billeteras virtuales.

De acuerdo con la investigación, los efectivos detectaron maniobras compatibles con la comercialización de drogas en dos viviendas de Zapala, ubicadas sobre avenida del Trabajador y calle Alfredo Adem.

Cocaína, dinero y una camioneta

Durante el procedimiento realizado en la vivienda de R.A.S.C., los investigadores encontraron 180,44 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en dos envoltorios. El principal, de 176 gramos, estaba oculto dentro de una caja de zapatillas junto a una balanza de precisión.

Además, secuestraron $3.428.000 en efectivo y una camioneta Ford Ranger, que quedó a disposición de la Justicia.

Según expuso el fiscal durante la audiencia, en ese domicilio se documentaron al menos 18 ingresos de personas, de los cuales cinco incluyeron intercambios de objetos por dinero. También se registraron entregas bajo la modalidad delivery, una mecánica que reforzó la hipótesis de comercialización.

Delivery y visitas breves

En el caso de A.L.B., la fiscalía sostuvo que tenía 10,3 gramos de cocaína ocultos dentro del casco de una motocicleta y 1,6 gramos de marihuana en su habitación. Durante el allanamiento también fueron secuestrados $357.000 en efectivo, una balanza digital con restos de cocaína y un Volkswagen Bora.

Los investigadores detectaron siete maniobras compatibles con la venta de drogas: dos mediante delivery y las restantes a través de visitas de corta duración al domicilio, una modalidad frecuente en el narcomenudeo.

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró un total de $3.785.000, cocaína, cannabis sativa, dos balanzas de precisión, dos teléfonos celulares y dos vehículos.

La jueza de garantías Alina Macedo Font dio por formulados los cargos contra ambos imputados y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación, período durante el cual se realizarán distintas pericias, entre ellas el análisis del contenido de los teléfonos celulares incautados.

Además, a pedido del Ministerio Público Fiscal, dispuso que ambos acusados deban presentarse cada 15 días en la unidad policial más cercana a sus domicilios, con el fin de garantizar su comparecencia durante el proceso judicial.