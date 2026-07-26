Una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas realizadas a través de la aplicación "Neuquén te Cuida" y de la plataforma de la fiscalía provincial permitió desbaratar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en San Patricio del Chañar. Como resultado del operativo, se secuestraron 850 gramos de cocaína, 200 gramos de marihuana y fueron detenidas seis personas.

La pesquisa estuvo a cargo de la División Antinarcóticos Vaca Muerta, que durante 20 días realizó tareas de observación y vigilancia para confirmar la actividad de la banda, que operaba mediante bocas de expendio fijas y entregas a domicilio.

Durante la investigación, los efectivos identificaron a los principales involucrados y detectaron vínculos con una vivienda ubicada en Campo Grande, provincia de Río Negro, lo que derivó en un operativo conjunto con la policía rionegrina.

Con autorización judicial, se realizaron nueve allanamientos simultáneos, ocho de ellos en San Patricio del Chañar y uno en la localidad de Campo Grande.

Al iniciarse los procedimientos, el principal sospechoso intentó escapar por el casco urbano, aunque fue advertido por representantes de la fiscalía que supervisaban el operativo. Tras una persecución, la Policía logró detenerlo junto a otros dos hombres cuando intentaban refugiarse en otra vivienda.

Ante la situación de flagrancia, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en ese domicilio, donde los efectivos encontraron droga compactada, lo que fortaleció la causa.

Como resultado del procedimiento, seis hombres fueron detenidos e imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Además de los 850 gramos de cocaína y los 200 gramos de marihuana, cuyo valor fue estimado en 38 millones de pesos, los efectivos secuestraron 1.302.300 pesos en efectivo, ocho balanzas, un arma de compresión, municiones, 22 teléfonos celulares, cámaras de seguridad, tres vehículos y dos motocicletas.

Durante el operativo también se dispuso la clausura de una de las viviendas utilizadas por la organización para la comercialización de drogas.

El despliegue demandó la participación de casi 80 efectivos policiales, pertenecientes a distintas áreas de Antinarcóticos y de la Metropolitana, que trabajaron de manera coordinada para concretar los procedimientos.