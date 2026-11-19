Un hombre de 36 años y su hijo adolescente de 15 fueron imputados después de ser sorprendidos cuando presuntamente intentaban robar patos y gansos de los Bosques de Palermo. El procedimiento abrió una investigación que terminó con un allanamiento en Billinghurst, donde encontraron cerca de 60 animales en cautiverio.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, conducida por Mauro Tereszko, que atribuyó a ambos los delitos de robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal en concurso real.

El episodio que inició la investigación ocurrió en inmediaciones del Lago de Regatas, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad encontraron al hombre y al adolescente cuando intentaban cargar aves en una camioneta.

Los reportes oficiales presentan una pequeña diferencia respecto de la cantidad: se informó sobre 13 o 14 patos y gansos que estaban siendo retirados del lugar.

Ante la situación, el auxiliar fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso la detención de los involucrados y ordenó que las aves fueran devueltas a su entorno.

De acuerdo con la imputación, la combinación de las figuras penales atribuidas podría implicar penas de hasta nueve años de prisión. La eventual responsabilidad y pena deberán ser determinadas durante el proceso judicial.

El allanamiento que cambió la dimensión del caso

A partir de las detenciones, el fiscal Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa profundizaron la investigación para establecer si el episodio podía estar relacionado con una estructura dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, la Justicia ordenó allanar una vivienda ubicada en Billinghurst, partido bonaerense de San Martín.

El operativo se realizó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre y estuvo a cargo de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, junto con la DDI San Martín de la Policía Bonaerense.

Al llegar al inmueble, los efectivos encontraron a varias personas que, según la información de la investigación, intentaban retirar animales dentro de jaulas. Ante esa situación ingresaron a la propiedad con la orden judicial.

En el lugar fueron relevados cerca de 60 animales en cautiverio, de los cuales más de 50 eran silvestres.

Entre los ejemplares encontrados había patos, gallinas, palomas, conejos, cobayos y un ave silvestre autóctona. La información disponible también señala que algunos animales presentaban heridas y que se encontraban en condiciones de hacinamiento.

Durante el procedimiento fueron identificadas otras tres personas.

La investigación continúa para determinar el origen y destino de los animales y establecer si detrás del episodio ocurrido en los Bosques de Palermo existía una actividad organizada de tráfico ilegal de fauna, una hipótesis que todavía se encuentra bajo investigación judicial.