Un padre y su hijo adolescente fueron detenidos por robar patos de los Lagos de Palermo.

Un padre y su hijo adolescente fueron detenidos acusados de robar patos de los Lagos de Palermo. La Policía constató que las aves estaba dentro de cajas en el baúl de la camioneta.

Personal de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad observó este viernes por la mañana en el lago de regatas de Palermo a un hombre que introducía en su camioneta Renault Kangoo roja una caja con aves.

Al acercarse, los agentes verificaron que eran dos personas, padre e hijo de 36 y 15 años, respectivamente, que tenían en su poder tres cajas con trece patos sustraídos del lago, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Ante el hecho detectado, se consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, quien dispuso la detención de ambos y la recuperación de las aves, además del secuestro del rodado.

Luego de ser identificados, se constató que ambos detenidos residen en la localidad bonaerense de San Martín.