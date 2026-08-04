Imputaron a un vecino en San Patricio del Chañar por dispararle con un rifle de aire comprimido a un perro

La fiscal del caso Julieta González, acusó a un hombre, W.L.N., por dispararle con un rifle de aire comprimido a un perro y provocarle una lesión. De acuerdo con la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió el 11 de abril de 2026, frente al domicilio del imputado, ubicado en un loteo de la ciudad de San Patricio Del chañar.

Según la acusación, el imputado disparó con un rifle de aire comprimido calibre 5,5 mm contra un perro mestizo de color negro, de aproximadamente un año y un mes de edad.

Tras el ataque, el animal fue asistido por un médico veterinario en una clínica veterinaria de la localidad rionegrina de Cinco Saltos. Mediante estudios radiográficos se constató la presencia de un balín alojado en el cuerpo del can, compatible con el proyectil disparado por un rifle de aire comprimido.

La fiscal González le atribuyó a W.L.N. el delito de actos de crueldad animal, en carácter de autor, conforme a los artículos primero y tercero inciso séptimo de la Ley 14.346 y el artículo 45 del Código Penal.

El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía y fijó en dos meses el plazo para concluir la investigación penal preparatoria.