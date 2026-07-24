La Justicia de Neuquén otorgó la suspensión de juicio a prueba al hombre acusado de protagonizar un brutal episodio de maltrato animal, luego de que fuera registrado golpeando a un perro. La medida establece una serie de condiciones que deberá cumplir durante un año y que en caso de ser incumplidas, podrían provocar la revocación del beneficio y la continuidad del proceso penal.

Andrea Ferracioli, abogada querellante de la Asociación de Profesionales y Activistas en Derechos de los Animales, explicó los alcances del caso durante una entrevista en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550. Según detalló, la Policía detectó el hecho a través de su Centro de Monitoreo y dio intervención de oficio a la Fiscalía de Delitos Especiales y Leyes Ambientales.

El acusado de maltrato animal deberá cumplir 288 horas de tareas comunitarias y realizar capacitaciones obligatorias.

La fiscal Julieta González solicitó un allanamiento, que fue autorizado por un juez de garantías. Durante el procedimiento, el acusado fue demorado. Luego, la asociación se presentó como querellante en la causa penal por maltrato y crueldad animal, junto con los abogados Nora Melo y Lucas Padín.

Ferracioli explicó que la probation se estableció por un año e incluye capacitaciones obligatorias y presenciales sobre derecho y protección animal, con exámenes a cargo de la asociación. Además, el acusado deberá cumplir 288 horas de tareas comunitarias en una entidad de bien público. Como parte de las condiciones, también deberá realizar una reparación mediante la entrega de 240 kilos de alimento para perros, que serán distribuidos por la asociación entre proteccionistas que trabajan en territorio. Asimismo, deberá fijar domicilio y no cometer ningún nuevo delito.

La Justicia impuso una serie de reglas de conducta durante un año como parte de la suspensión de juicio a prueba.

“La pena era ínfima y no iba a satisfacer a la sociedad”, sostuvo Ferracioli al explicar por qué consideraron que la suspensión de juicio a prueba podía generar consecuencias concretas en el caso. La abogada señaló que, de haber llegado a juicio, la escala penal prevista por la Ley 14.346, de 15 días a un año de prisión, podía derivar en una condena de ejecución condicional.

La letrada destacó además el accionar policial y de la Fiscalía, ya que la investigación se inició de oficio tras la detección del hecho. También valoró que la asociación pudiera constituirse por primera vez como querellante en una causa de este tipo, gracias a su personería jurídica. Respecto del perro agredido, Ferracioli indicó que continúan las averiguaciones para localizarlo. La organización busca confirmar su identidad y en caso de encontrarlo, ofrecer asistencia veterinaria y acompañamiento a la familia que eventualmente esté a su cargo.

La Asociación de Profesionales y Activistas en Derechos de los Animales se constituyó como querellante en la causa penal.

Sobre un posible endurecimiento de las penas por maltrato animal, la abogada aseguró que desde la asociación acompañan la necesidad de aumentar las sanciones, aunque cuestionó algunos proyectos de modificación de la legislación nacional. En ese sentido, defendió que los animales mantengan el carácter de víctimas que les reconoce la actual Ley 14.346.

Durante la entrevista, Ferracioli remarcó que el incumplimiento de cualquiera de las reglas impuestas podría generar la revocación de la probation y la continuidad del proceso penal. El control de las tareas comunitarias estará a cargo de la Oficina de Suspensión de Juicio a Prueba del Poder Judicial, mientras que la asociación tendrá a su cargo las capacitaciones.

Convocan a una marcha para reclamar contra el maltrato animal

La página Perros Rescatados de Neuquén difundió un video convocando a una movilización en repudio al reciente caso de presunto maltrato animal que generó indignación en la comunidad.

La marcha se realizará este sábado a las 14:00, en la intersección de Lago Viedma y Rosario, en la ciudad de Neuquén. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la manifestación o, en caso de no poder asistir, colaborar difundiendo la convocatoria a través de las redes sociales.

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