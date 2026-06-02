El feroz incendio que destruye el depósito regional de La Anónima en Cipolletti seguía activo este martes por la mañana y mantenía en alerta a toda la zona céntrica de la ciudad. A más de seis horas del inicio del fuego, los bomberos continuaban trabajando entre humo, explosiones y una estructura seriamente dañada por las altas temperaturas.

El siniestro comenzó pasada la medianoche en los galpones ubicados sobre calle Tres Arroyos. Cuando las primeras dotaciones llegaron al lugar, el incendio ya estaba completamente generalizado y consumía uno de los depósitos más grandes que tiene la firma en la región.

“Todavía estamos trabajando. Es un incendio de gran magnitud”, confirmó durante la mañana, el jefe de Bomberos de Cipolletti, Gonzalo Cardozo, en diálogo con AM550 durante el programa "La mañana es de la primera".

Según explicó, dentro del galpón había una enorme carga combustible y eso hizo que el fuego avanzara rápidamente durante los primeros minutos. Las pérdidas son totales.

Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Explosiones, humo y peligro de derrumbe

Uno de los momentos de mayor tensión se vive por las explosiones que todavía se escuchan desde el interior del depósito. Aunque las autoridades aclararon que están contenidas dentro de la estructura, el ruido sigue generando preocupación entre vecinos y quienes circulan por la zona.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, también dialogó con el periodista Jorge "Vasco" Hernandorena desde el móvil de la AM550, y confirmó que el fuego está contenido, pero advirtió que la situación seguirá siendo compleja durante varias horas más.

“Vamos a tener unas buenas horas con humo”, sostuvo.

Además, explicó que la calle Tres Arroyos permanecerá cerrada durante varios días porque deberán derrumbar parte de la estructura dañada.

Bomberos también advirtió que el edificio quedó extremadamente debilitado por el calor.

“La complicación de la tarea es porque la estructura está debilitada, pero aún se mantiene en pie”, explicó Cardozo.

Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Cortes de luz en varios barrios

Mientras continuaban las tareas para evitar riesgos mayores, desde la firma EdERSA decidieron interrumpir el suministro eléctrico en un amplio sector de Cipolletti por razones de seguridad.

La empresa informó que el corte se realizó a pedido de Bomberos Voluntarios para permitir el trabajo de las dotaciones en medio del incendio.

Los sectores afectados son Manzanar, Santa Clara, Mariano Moreno y Belgrano de manera parcial, además de toda la calle Toschi hasta Ruta 22 y zonas cercanas.

Desde la distribuidora indicaron que analizan maniobras para restablecer el servicio en algunos sectores mientras continúan las tareas de emergencia.

Treinta trabajadores lograron salir

Dentro del enorme predio trabajaban unas 30 personas al momento en que comenzó el incendio. Todas lograron ser evacuadas y hasta el momento no hay heridos ni víctimas fatales.

“Había mucho combustible, pero pudimos correrlo ni bien arrancó”, señaló Buteler.

El intendente también destacó que en el sector lindero ya no había familias viviendo porque semanas atrás el municipio había relocalizado viviendas cercanas.

“Hace unas semanas entregamos 30 casas con el gobernador y mudamos a quienes vivían en el sector”, explicó.

Bomberos de cinco ciudades combaten el fuego

El incendio obligó a desplegar un operativo pocas veces visto en Cipolletti. Trabajan dotaciones de Cipolletti, Neuquén, Fernández Oro, Cinco Saltos y Allen.

“Hasta el momento trabajan 10 dotaciones de bomberos, con personal de otras jurisdicciones”, indicó Cardozo.

Todo ocurre además en una fecha especialmente simbólica: este 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina. Mientras la ciudad amanecía cubierta de humo y con sectores enteros sin electricidad, decenas de bomberos seguían trabajando frente a uno de los incendios más impactantes registrados en los últimos años en pleno centro cipoleño.