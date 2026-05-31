Un enorme incendio que se desató alrededor de las 4.30 de este domingo dejó como resultado dos camiones multimillonarios totalmente dañados. Las unidades se encontraban en un predio en zona de chacras, en Plaza Huincul, en una propiedad ubicada en un sector aledaño al recreo de Petroleros Jerárquicos. El siniestro puso en riesgo el abundante arbolado plantado en el lugar y amenazó con propagarse por lo que debieron intervenir los Bomberos Voluntarios de la localidad.

Tras recibir la llamada de emergencia, los bomberos de Plaza Huincul despacharon una dotación y se sumó un apoyo hídrico. Al llegar al lugar, se encontraron con las llamas descontroladas y, tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el incendio para luego realizar el enfriamiento.

Una vez finalizada las tareas trascendió que las llamas alcanzaron un motorhome 1114, un Ford Cargo y un Mercedes Benz. El valor de las unidades supera los 200 millones de pesos.

Por el momento se investiga la causa del incendio para conocer si se trató de un hecho intencional, ya que tiempo atrás el lugar estuvo usurpado y lograron recuperarlo recientemente, según los testimonios de vecinos, sin embargo esto no ha sido confirmado.