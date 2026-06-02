El depósito regional de La Anónima ubicado sobre calle Tres Arroyos, al costado de las vías del tren en Cipolletti, fue destruido por un incendio devastador que comenzó durante la madrugada de este martes. Las pérdidas son totales, una parte de la estructura colapsó por la intensidad del fuego y decenas de bomberos de distintas localidades continúan trabajando para controlar los focos que todavía permanecen activos.

La emergencia se desató alrededor de las 3 de la madrugada y rápidamente se convirtió en una de las más impactantes de los últimos años en la ciudad. En cuestión de minutos, una enorme columna de humo comenzó a elevarse sobre el sector y pudo observarse desde distintos puntos de Cipolletti, Fernández Oro, y Neuquén.

Mientras las llamas avanzaban sin control sobre las instalaciones, comenzaron a escucharse fuertes explosiones que sacudieron la tranquilidad de la madrugada. Los estallidos se repetían una y otra vez, acompañados por impresionantes fogonazos que iluminaban la oscuridad y alimentaban la preocupación de vecinos y trabajadores que llegaban hasta las inmediaciones para observar lo que estaba ocurriendo.

Además, el fuego alcanzó tal magnitud que provocó el derrumbe de parte de la estructura del gigantesco galpón. Con el correr de las horas, el escenario se volvió cada vez más complejo para los equipos de emergencia, que debieron trabajar en condiciones adversas debido al intenso calor, el riesgo de nuevos colapsos y las continuas explosiones que se registraban dentro del predio.

Por esa razón, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad y cortaron el tránsito en calle Tres Arroyos y en sectores cercanos para permitir el ingreso y la circulación de los vehículos de emergencia. También se solicitó a la población mantenerse alejada del lugar debido al peligro que representaban los elementos que eran expulsados por el fuego y volaban varios metros por el aire.

En el operativo participaron dotaciones de Bomberos de Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén y Cinco Saltos, además de efectivos policiales, personal de Protección Civil, Servicios Públicos con camiones cisterna y ambulancias del Siarme. La magnitud del siniestro obligó a sumar recursos de distintas localidades para intentar contener un incendio que consumía todo a su paso.

Hasta el momento no se reportaron víctimas de gravedad. Sin embargo, trascendió que un trabajador de la empresa debió ser asistido por personal del SIARME luego de inhalar humo durante la emergencia. Mientras tanto, la preocupación se concentró en evitar que las llamas se propagaran hacia sectores linderos y otras estructuras cercanas.

Con las primeras luces del día comenzará a apreciarse la verdadera dimensión de la tragedia. Aunque todavía no existe una evaluación oficial, todo indica que las pérdidas son totales. Mercaderías, equipamiento e infraestructura quedaron reducidos a una inmensa masa de hierros retorcidos, cenizas y escombros.

Una vez extinguidos los últimos focos, llegará el turno de los peritajes para determinar qué originó el incendio que destruyó uno de los principales centros logísticos de La Anónima en la región. Por el momento, las causas siguen siendo un misterio, mientras los bomberos continúan librando una batalla contrarreloj entre los restos humeantes del enorme depósito.