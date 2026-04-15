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Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
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No hubo daños

Se incendió la casa de un hombre acusado de robos en Centenario: hubo tensión y debió intervenir la policía

Por las acusaciones se cree que podría haber sido intencional y sus familiares ya adelantaron que intentarán que se mude para evitar más conflictos en el barrio.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 18:37
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Fotos Centenario Digital.

Un presunto incendio intencional puso en riesgo viviendas de la calle Leopoldo Lugones, entre Avenida Del Libertador y Suyai, en el Barrio Sayhueque de Centenario durante esta tarde.

El incendio comenzó cerca de las 14:10 horas del miércoles 15 en uno de los domicilios donde reside un joven que acusado por robos, incluso meses atrás un taxista fue a buscarlo y lo golpeó, acusándolo de haberle robado.

Se cree que por estas acusaciones el incendio fue provocado intencionalmente. Indicaron que el fuego comenzó sobre basura en la parte trasera, desde donde comenzó a verse una columna de humno.

Vecinos relataron que escucharon gritos de una persona y salieron a ver que sucedía, fue allí cuando advirtieron el fuego y alertaron a bomberos y Policía.

Tensión y presencia policial

Hubo presencia de patrulleros de la Comisaría N°52 arribaron y por la tensión en el lugar debieron solicitar presencia de efectivos Seguridad Metropolitana.

Por varios minutos el personal bomberil, que ingresó con equipos autónomos, realizó un enfriamiento y luego detectó que parte del alero estaba encendido. Afortunadamente no hubo que lamentar daños materiales en la estructura y tampoco alcanzó a extenderse a domicilios contiguos.

También estuvo presente Defensa Civil y Camuzzi, quienes detectaron que la casa no contaba con medidor de gas.

Familiares del joven al que le incendiaron la casa estuvieron allí y dialogaron con los vecinos tratando de llevar tranquilidad. Adelantaron que intentarán evitar que este regrese al lugar para que no haya más incidentes.

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