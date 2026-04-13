Un siniestro vial se registró este domingo por la tarde cuando un vehículo se incendió sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje Pichi Neuquén, y debió intervenir personal de bomberos para controlar las llamas.

El hecho fue reportado cerca de las 15:07, cuando un llamado alertó sobre un incendio vehicular en plena ruta. De inmediato, se desplazaron móviles de los Bomberos Voluntarios de Taquimilán.

El operativo estuvo coordinado por el segundo jefe del cuerpo activo, Cirilo Sánchez, junto a los bomberos José Sánchez, Romina Díaz, Patricio Cofré y Yonathan Matus, quienes trabajaron en el lugar.

Al arribar, el personal realizó tareas para sofocar el fuego y evitar que se propagara, en un procedimiento habitual ante este tipo de emergencias.

Por el momento, no trascendieron las causas que originaron el incendio, ni se informó si hubo personas heridas como consecuencia del hecho.