Un impactante incendio en un depósito de pinturas mantiene en vilo a la localidad de Francisco Álvarez, donde las llamas continúan activas tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia.

El siniestro se inició por la mañana en una planta ubicada dentro del polo industrial del partido de Moreno y movilizó a más de 25 dotaciones de bomberos, que todavía combaten el fuego.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron heridos, aunque las autoridades ordenaron la evacuación tanto de los trabajadores como de los vecinos por la presencia de humo tóxico en la zona. La columna es visible a varios kilómetros de distancia.

Desde Defensa Civil, Fabián García explicó que el incendio sigue activo pero está “controlado”, y llevó tranquilidad al asegurar que no hay riesgo de que las llamas se expandan fuera del perímetro afectado. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de derrumbe de la estructura, cuyo techo ya colapsó parcialmente.

El operativo se centra ahora en evitar nuevos desplomes y contener el fuego dentro del predio, con maniobras específicas para proteger a los bomberos. Incluso se decidió limitar el uso de agua desde ciertos puntos para reducir riesgos.

Según relataron testigos, el fuego habría comenzado durante trabajos de soldadura, cuando una chispa encendió materiales inflamables. En el lugar se almacenaban pinturas, solventes y otros productos químicos, lo que explica la intensidad del incendio.

Vecinos de la zona fueron evacuados, aunque algunos manifestaron resistencia a dejar sus viviendas por temor a robos. Ante esto, el municipio dispuso un centro de evacuados y anunció un operativo de seguridad para resguardar las casas.

En paralelo, las autoridades realizan controles ambientales para analizar el impacto del humo. Si bien recomiendan evitar la exposición prolongada, aseguraron que no representa un peligro grave inmediato para la salud.

El operativo continúa mientras se esperan las pericias para determinar las causas del incendio, en un episodio que generó fuerte preocupación en toda la región.