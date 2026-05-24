Un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el paraje Quilanlahue, sobre la Ruta Provincial N.º 48, a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes. El hecho ocurrió durante la mañana del sábado y demandó un importante operativo de emergencia. El alerta se registró alrededor de las 10:30, cuando fueron convocadas dotaciones de ambas dependencias de Bomberos Voluntarios para intervenir en el lugar.

Al arribar, los equipos encontraron una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados, construida en mampostería y madera, completamente afectada por un incendio generalizado y sin ocupantes en su interior. Las llamas también alcanzaron una leñera lindante de 4 por 4 metros, que sufrió importantes daños producto del fuego. Según se informó, las pérdidas materiales fueron totales y no se registraron personas heridas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y el hecho permanece bajo investigación.

En el operativo trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, integrantes del ICE del Parque Nacional Lanín y efectivos de la Policía de Neuquén.