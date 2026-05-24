Un hombre de 59 años falleció este domingo por la mañana tras sufrir una descompensación mientras viajaba como acompañante en un vehículo por la Ruta Provincial 65.

El hecho ocurrió antes de las 9 y la víctima tenía domicilio en General Roca. Según las primeras informaciones, la víctima viajaba hacia Allen en un auto, como acompañante.

De acuerdo al relato del conductor, al pasar la intersección con la calle Félix Heredia, su acompañante comenzó a roncar y se desvaneció de manera repentina. Ante la falta de respuesta, el hombre desvió su marcha y se dirigió a toda velocidad hacia la guardia del Hospital Francisco López Lima.

El vehículo ingresó al sector de emergencias y al momento de ser asistido, constataron el paciente ya se encontraba sin signos vitales.

Por el momento la causa está caratulada como muerte dudosa, ya que no hay indicios de violencia. Ya se dio intervención a la fiscalía de turno, desde donde se ordenarán las pericias y la autopsia correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.