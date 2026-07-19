Un fuerte siniestro de tránsito ocurrió en madrugada del sábado 18 en la curva del CPEM 1 de Centenario cuando llovía y la calzada estaba mojada.

Ocurrió alrededor de las 6:15 una motocicleta Mondial 150 cc con un joven de 21 años y una adolescente de 14 años a bordo transitaba por Acceso Jaime de Nevares, sentido este-oeste. A metros de la intersección con calle Belgrano el conductor perdió el control y derrapó.

Ambos cayeron contra el suelo y afortunadamente llevaban casco, por lo cual no sufrieron lesiones graves. Sin embargo la menor presentaba golpes por lo cual fue asistida por personal de salud y luego trasladada al Hospital Dr. Natalio Burd en una ambulancia.

En el lugar también intervinieron efectivos policiales de la División Tránsito Villa Obrera, los cuales le realizaron el test de alcoholemia al joven y el resultado que arrojó fue negativo.

Aunque no contaba con licencia de conducir y seguro obligatorio, por lo que fue multado.

La curva donde ocurrió el hecho es problemática ya que vecinos de la localidad ya han pedido al municipio mejorar la iluminación en el Acceso de Nevares, mientras Vialidad analiza la posibilidad de instalar un semáforo.