Incendio en Neuquén: una casa quedó completamente destruida

Una vivienda del barrio San Lorenzo Norte de Neuquén quedó completamente destruida luego de un incendio que se desató durante la madrugada del sábado. El fuego avanzó rápidamente sobre la estructura y provocó importantes pérdidas materiales.

El siniestro generó momentos de tensión entre los vecinos, que observaron cómo las llamas consumían la propiedad. Algunos residentes registraron la situación con sus teléfonos celulares y las imágenes permitieron dimensionar la magnitud del incendio.

Tras el hecho, la Comisión Vecinal de San Lorenzo Norte informó que comenzó a trabajar para acompañar a las familias afectadas y colaborar con las primeras tareas necesarias después del incendio. La presidenta de la organización, Gabriela Rubilar, se acercó al lugar para brindar asistencia a los vecinos.

Desde la entidad también destacaron la intervención del subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad, Cristian Haspert, a quien agradecieron por su colaboración durante la emergencia.

Ante las importantes pérdidas provocadas por el fuego, la comisión vecinal anunció que colaborará con la limpieza del lugar y la asistencia a las familias damnificadas. Además, convocó a la comunidad a acompañar a los vecinos afectados por el incendio.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego ni se difundieron mayores detalles sobre el inicio del siniestro. Las tareas posteriores estarán centradas en la asistencia y en la recuperación del lugar afectado.