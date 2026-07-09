El incendio que consume el depósito y salón de ventas de Sakura, en Neuquén, continúa fuera de control y el escenario se volvió todavía más complejo con el paso de las horas. Mientras las llamas avanzan sobre la estructura, las autoridades ya anticipan que el operativo demandará al menos 24 horas más de trabajo y que el edificio presenta un serio riesgo de colapso.

El despliegue creció de manera constante desde que comenzó la emergencia. Al trabajo de los bomberos de Neuquén se sumaron dotaciones de Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos, Plottier, Senillosa y otras localidades, además de una grúa y un hospital móvil preparado para asistir tanto a los equipos de emergencia como a cualquier persona que pudiera sufrir heridas o intoxicaciones.

Bomberos ya trabajan desde el exterior por el riesgo de derrumbe. Fotos: Prima Multimedios

El fuego sigue avanzando y cambia la estrategia

El depósito afectado tiene unos 100 metros de largo y el fuego ya lo recorrió prácticamente en toda su extensión. La estructura quedó seriamente comprometida y uno de los sectores que más preocupa es el bloque que da sobre calle Frontera, donde todavía se observan grandes llamaradas.

Sobre calle San Martín, entre Mascardi y Benedetti, también se realizó un importante operativo preventivo. Allí, el personal retiró materiales almacenados en una pinturería lindante con Sakura para reducir el riesgo de que el incendio encontrara más elementos combustibles.

Desde el lugar, además, se confirmó que existe riesgo de derrumbe de la estructura principal.

La intensa emanación de gases mantiene en alerta a las autoridades. Fotos: Prima Multimedios

"Con el correr de las horas la situación se va a complejizar"

El jefe de la División Bomberos Central de la Policía del Neuquén, Enrique Pedro Fraile, explicó en diálogo con el Noticiero Central del Canal 24/7, que el operativo todavía atraviesa una etapa crítica y que el paso del tiempo juega en contra de quienes combaten el incendio.

"Por ahora no hemos tenido asistencias ni personas heridas, pero con el correr de las horas la situación se va a complejizar por eso todo el despliegue", señaló.

El comisario detalló que el objetivo sigue siendo contener el fuego dentro del predio para impedir que alcance otras construcciones, aunque reconoció que la forma de trabajo irá cambiando a medida que aumente el peligro para las dotaciones.

"Después de un tiempo vamos a correr a los bomberos del sector interno por un posible colapso de la estructura", adelantó.

Advierten que la estructura de Sakura podría colapsar por las altas temperaturas. Fotos: Prima Multimedios

Temperaturas extremas y peligro de derrumbe

Fraile explicó que la enorme cantidad de materiales almacenados dentro del depósito genera una carga de fuego muy elevada, lo que alimenta el incendio y dificulta su control.

“La resistencia de los equipos esta entre los 500 y 600 grados y esto supera ampliamente estos rangos”, detalló el uniformado.

Indicó que las altas temperaturas ya superan ampliamente la resistencia de los equipos utilizados por los bomberos y que, por ese motivo, muchas de las tareas ahora se realizan desde el exterior del edificio.

"Por la temperatura y por el lapso de tiempo que transcurrió y la exposición a altas temperaturas, es probable y lógico que colapse la estructura", advirtió.

Unas 18 dotaciones combaten el fuego y siguen llegando refuerzos. Fotos: Prima Multimedios

Gases, más dotaciones y una investigación en marcha

Otro de los puntos que mantiene en alerta a las autoridades es la importante emanación de gases que provoca el incendio. Bomberos trabaja junto a otros organismos para prevenir posibles intoxicaciones entre vecinos y personal afectado al operativo.

Actualmente participan unas 18 dotaciones y continúan llegando refuerzos desde distintas localidades del interior de la provincia para sostener un operativo que demandará varias horas más.

En paralelo, interviene el área judicial junto con personal técnico especializado, que comenzó las primeras tareas investigativas desde el exterior del predio para intentar determinar el origen del incendio cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

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