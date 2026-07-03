La calle Tres Arroyos fue reabierta al tránsito vehicular después de permanecer cerrada durante un mes, como consecuencia del incendio que destruyó el depósito de La Anónima el pasado 2 de junio. La medida devuelve la circulación a una de las arterias más utilizadas de la ciudad, que conecta sectores estratégicos y soporta un alto flujo diario de vehículos.

El cierre había generado complicaciones para vecinos y comerciantes, que debieron modificar recorridos y soportar demoras en la movilidad urbana. La reapertura fue posible tras la instalación de un vallado definitivo de seguridad en el perímetro del predio afectado, reforzado con pilotes cementados para evitar desprendimientos hacia la vía pública. La calle recupera así su rol como conector urbano fundamental, uniendo nuevamente las calles Luis Toschi y Lisandro de la Torre, y normalizando el tránsito en un sector que había quedado restringido por el siniestro.

El Municipio informó que se retiraron las barreras de hormigón que impedían el paso y se completaron las tareas de limpieza en la zona de la vereda. El operativo incluyó maquinaria pesada y personal especializado para garantizar condiciones seguras de circulación.

Mientras la circulación ya fue habilitada, continúan las tareas dentro del depósito siniestrado. La empresa contratada por La Anónima avanza con la remoción de escombros, saneamiento y tratamiento de residuos, bajo supervisión del Comité de Guardia local. El objetivo es estabilizar la estructura y eliminar riesgos de nuevos focos de calor entre los restos del incendio.