Una familia murió este domingo por la mañana tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Cañada Rosquín, cuando se dirigía a participar de un torneo de fútbol infantil.

El siniestro ocurrió cerca de las 10, en el kilómetro 134, a unos 24 kilómetros del destino. Las víctimas fatales fueron dos adultos y dos chicos, de uno y seis años, oriundos de la localidad de Carlos Pellegrini.

Según las primeras informaciones, la familia viajaba hacia San Martín de las Escobas para disputar el certamen “Cachorritos”. Por causas que aún se investigan, la camioneta en la que se trasladaban impactó contra un camión, en un choque de gran violencia.

El único sobreviviente fue un nene de 7 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe. De acuerdo al parte médico, permanece internado pero fuera de peligro.

El impacto fue tal que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. Esto permitió que el tránsito continuara de manera asistida, mientras en el lugar trabajaban bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial en un amplio operativo.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el accidente. En paralelo, las actividades deportivas en la región fueron suspendidas en señal de duelo por la tragedia.