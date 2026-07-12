Incidente en los festejos de Zapala dejó a un fotógrafo herido

Un fotógrafo de 73 años resultó herido durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina en la ciudad de Zapala. El episodio ocurrió alrededor de las 0.45 de este domingo 12 de julio, en inmediaciones de la Rotonda Primeros Pobladores.

De acuerdo con la información difundida por el medio local Zapala Noticias, vecinos se comunicaron con la Comisaría 22 para advertir que un hombre aparentemente había sido atropellado en el sector.

Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Romeo Adán Argamonte, de 73 años, quien se encontraba golpeado y manifestaba dolores en distintas partes del cuerpo.

Según el relato que brindó a los efectivos, había sufrido una caída luego de un incidente con personas que circulaban en una motocicleta. El hombre indicó que no recordaba las características de los involucrados, quienes se retiraron del lugar tras el episodio.

Ante las lesiones y el dolor que presentaba, una ambulancia del hospital local acudió al lugar y trasladó a Argamonte al centro de salud para su evaluación y atención médica.

El hecho ocurrió mientras vecinos de Zapala se concentraban para celebrar la clasificación de Argentina tras el triunfo ante Suiza. Los festejos se desarrollaron durante la noche y madrugada en distintos puntos de la ciudad.