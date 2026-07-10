Este sábado, la Selección argentina se medirá ante su par de Suiza por el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Como ha ocurrido en instancias anteriores, la Policía de Neuquén preparó un operativo de seguridad en las inmediaciones al Monumento a San Martín. Ante una eventual victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, se busca garantizar que los festejos se desarrollen de manera segura y sin mayores complicaciones en el tránsito.

Cómo será el operativo

Desde la Dirección de Seguridad Confluencia (DSC) de la Policía del Neuquén, el comisario inspector Marcos Mazzone explicó cómo se desarrollará el operativo que buscará ordenar los festejos y garantizar una correcta desconcentración de la zona. "Este operativo tiene la particularidad de desarrollarse en el marco de los cuartos de final del mundial. Será similar a lo que ocurrió en 16vos -por el viernes 3 de julio, cuando la Selección venció a Cabo Verde y hubo cerca de 15.000 personas en el centro de Neuquén- e implementaremos vallados de seguridad, que seguirán siendo intensivos", sostuvo Mazzone en diálogo con el móvil de AM550.

En base a lo ocurrido en las instancias anteriores, Mazzone sostuvo que el número de efectivos será considerable. "El número de efectivos será mayor. También sumamos grupos especiales que estarán haciendo sus tareas en el lugar así como el uso de tecnología, drones y la colaboración del personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén), Defensa Civil, personal de la Municipalidad y del Ministerio de Seguridad (de la Provincia)", enumeró.

Mazzone auguró no sólo un buen resultado para el equipo que tiene a Lionel Messi como capitán, sino también un festejo que no provoque alternación en el orden público: "Dios quiera que todo suceda como sucedió antes, donde vino la gente a disfrutar y pudimos pasar de ronda".

Consultado sobre el número de efectivos afectados al operativo, Mazzone reveló que superarán a los 350 que habían sido convocados par el cruce contra el equipo africano. No obstante, el comisario inspector recalcó la importancia del comportamiento de los vecinos. "Vamos a convocar a 50 efectivos más. Esto va, más que nada, en el deber cívico de las personas, no tanto en la presencia policial, sino en el festejar con armonía y disfrutar del momento", remarcó.

Respecto al choque contra Egipto, por los octavos de final, Mazzone destacó que ese fue el operativo más populoso de la Policía neuquina. Ese partido se desarrolló con dos particularidades: por un lado que se jugó en día de semana - martes 7 de julio- y que los alumnos de los niveles inicial, primario y secundario se encontraban próximos al receso invernal. "Se dio un combo, con el triunfo en el último minuto, y la gente salió a festejar en forma masiva. Esperemos que (contra Suiza) se dé lo mismo y que vengan a disfrutar", concluyó.