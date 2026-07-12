La Policía neuquina montó un gran operativo para la noche del sábado 11 de julio debido al partido que disputaba Argentina en el Mundial, frente a Suiza. Los trabajos comenzaron a las 22 y finalizaron alrededor de las 5 de la madrugada, por lo cual se implementó un operativo especial nocturno, suponiendo que habría gran movimiento y despliegue en el centro neuquino.

Para esto se implementaron más efectivos en los alrededores del monumento, además de sumar grupos especiales en el lugar así como el uso de tecnología, drones y la colaboración del personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén), Defensa Civil, personal de la Municipalidad y del Ministerio de Seguridad (de la Provincia).

A esto se sumaron los vallados de seguridad en todos los accesos al monumento y los cacheos previos a ingresar. Durante el encuentro de 16vos, el viernes 3 de julio contra Cabo Verde, hubo alrededor de 15 mil personas presentes en el centro de Neuquén.

Un enorme operativo para contener a una multitud

En diálogo con Mejor Informado, el Comisario Inspector Marcos Mazzone detalló que luego del triunfo argentino para meterse en semifinales mundialistas asistieron al Monumento a San Martín alrededor de 30 mil personas, desde que finalizó el partido contra Suiza hasta la madrugada, dispersas en todas las cuadras céntricas.

En cuanto a incidentes o inconvenientes por la cantidad de asistentes, agregó que se realizó con total normalidad con refuerzos en el área de cacheos, lo cual facilitó el trabajo interno con anillos de seguridad.

El operativo duró aproximadamente 9 horas, desde las 22 cuando comenzó el partido que ya se hicieron los cortes de calle hasta las 5 de la mañana, cuando las últimas personas abandonaron el centro y la ciudad comenzó a calmarse.

En total hubo seis demorados por diferentes disturbios y afortunadamente no hubo personal policial herido, ni móviles policiales dañados ni destrucción en las propiedades cercanas.