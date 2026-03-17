La Municipalidad de Neuquén presentó oficialmente la Línea 10 del sistema de transporte público COLE, que unirá los distritos 6 y 7 con el centro de la ciudad, mejorando la conectividad en zonas que hasta ahora carecían del servicio.

María Pascualini, jefa de Gabinete municipal, destacó que la ampliación de la línea hacia la meseta responde a un reclamo histórico de los vecinos: “Estos barrios no tenían transporte público y los vecinos venían pidiendo que llegase hasta allá”, señaló la funciona en La mañana es de la Primera de AM550.

La funcionaria detalló que la incorporación de 36 nuevos colectivos en los últimos días permitió optimizar las frecuencias de varias líneas y mejorar la conectividad: “Se logró una frecuencia muy ágil de veinte minutos, lo cual es muy importante para los usuarios”.

La línea 10 conecta el distrito 7 con el centro de la ciudad y comienza a operar desde las 5, con el primer servicio que salió a las 5:22, extendiendo su funcionamiento durante toda la jornada hasta después de las 23, lo que garantiza cobertura desde temprano y hasta la noche.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, precisó cómo se implementa el servicio desde su inicio: “A las 5:22 de la mañana salió el primer colectivo, que llega hasta el centro de la ciudad. Llegamos hasta el medio del Parque Central, pegamos la vuelta por avenida del Trabajador, siempre por avenida del Trabajador y Casimiro Gómez”.

“Estamos felices de que estas cosas sucedan y que los vecinos puedan disfrutar de este servicio”, agregó Pasqualini.

Los distritos 6 y 7 integran los barrios Hi.Be.Pa. (Hijos de Barrios de la Patria) y Cuenca XV, en el oeste neuquino.

Además, anunció que la próxima semana se presentará la ampliación de la línea 31, que vinculará el transporte público con el Polo Científico Tecnológico, donde recientemente se inauguró el Instituto Vaca Muerta.

Evaluación del Neuquén Arena

Consultada sobre la posible ubicación del Neuquén Arena, Pascualini indicó que se encuentra en etapa de evaluación, tras la presentación de una nota por parte de vecinos de Río Grande, Villa María y Barrio Belgrano solicitando que se construya cerca del Polo Tecnológico en lugar de la Isla 132.

“Se está evaluando. El intendente y el gobierno local tienen capacidad de escucha. No hay ningún tipo de problema, pero por ahora está previsto en el distrito donde se inauguró el Instituto Vaca Muerta. Se considerará si existe la posibilidad de ubicarlo en otro lugar”, explicó.

La funcionaria aclaró que el proyecto no afectará las áreas de reserva y que cualquier decisión definitiva se comunicará una vez concluida la evaluación: “Recién se está en etapa de evaluación. Cualquier cosa que diga ahora no corresponde”.