Un ciudadano chileno que ingresó al país de manera ilegal por el paso fronterizo Mamuil Malal fue interceptado en Junín de los Andes y devuelto a su país, luego de ser entregado a la gendarmería trasandina para los trámites correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves alrededor de las 15 en inmediaciones de la terminal de ómnibus, en la intersección de Félix San Martín y Olavarría, cuando personal de la Comisaría 25° realizaba tareas de prevención. Los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad, y tras las averiguaciones correspondientes se confirmó que era de nacionalidad chilena.

Al no existir registros de ingreso legal del ciudadano al país, se dio intervención a la Delegación de Migraciones. Según indicaron desde la institución, el sujeto fue trasladado a la comisaría para cumplir con las diligencias de rigor y, posteriormente, fue conducido nuevamente al paso fronterizo Mamuil Malal, donde fue entregado a personal de Gendarmería Nacional para continuar con los trámites administrativos.

Desde la Comisaría 25° resaltaron la importancia de los controles preventivos, que permiten detectar irregularidades y actuar conforme a la normativa vigente, asegurando que los ingresos al país se realicen de manera ordenada y legal.