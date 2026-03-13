El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo esquema de seguridad para los eventos deportivos masivos con el objetivo de reducir los hechos de violencia vinculados al fútbol. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece la implementación del Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED).

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, busca reforzar los controles antes de que las hinchadas lleguen a los estadios. Para ello se autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar operativos preventivos y retenes estratégicos en rutas nacionales, accesos a las ciudades y puntos clave cercanos a los escenarios deportivos.

Según se detalla en los fundamentos de la resolución, los operativos previos realizados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos detectaron situaciones preocupantes. En numerosos controles se hallaron armas de fuego, armas blancas, estupefacientes y personas que viajaban bajo los efectos del alcohol rumbo a los partidos.

Desde el Gobierno consideran que estas situaciones representan un riesgo directo para los espectadores y para el normal desarrollo de los espectáculos deportivos. Por ese motivo se decidió avanzar con un sistema de control más amplio que permita interceptar estos elementos antes de que ingresen a los estadios.

El PROFERED funcionará dentro de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales y estará bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Nacional, que tendrá a su cargo la coordinación de los operativos en todo el país.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca reforzar la prevención y reducir los episodios de violencia y vandalismo que suelen registrarse en torno a los partidos de fútbol, ampliando los controles más allá de los ingresos a los estadios y trasladándolos también a rutas y puntos estratégicos de circulación de las hinchadas.