Ingresó a robar en una casa y golpeó con una pala y un palo al dueño: por riesgo de fuga quedó en la cárcel

Un sujeto, identificado con las iniciales A.C., fue imputado por golpear y robar a una pareja de adultos mayores en su vivienda sobre calle Ruca Choroy, de la capital neuquina. El acusado actuó junto a dos cómplices: un hombre mayor de edad y un adolescente de 14 años. La justicia provincial determinó su prisión preventiva por riesgo de fuga.

El asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, formuló cargos contra A.C., acusado de participar en un violento intento de robo ocurrido en la madrugada del 18 de abril de 2026, cerca de las 4, en la casa de un hombre de 57 años y su pareja de 75. Otro de los involucrados ya había sido imputado y permanece detenido bajo prisión preventiva.

La fiscalía solicitó prisión preventiva por tres meses debido a riesgo de fuga.

Según la investigación, mientras uno de los agresores amenazaba a la mujer desde el frente de la vivienda, A.C. y otro cómplice ingresaron por la parte trasera tras forzar una puerta. Dentro del domicilio, exigieron las llaves de un vehículo y, ante la negativa de las víctimas, comenzaron a golpearlos con una pala y un palo.

El hombre sufrió lesiones en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, y la mujer también resultó herida. Antes de huir, se llevaron dos teléfonos celulares, un reloj y las llaves de la vivienda.

Prisión preventiva por riesgo de fuga

El Ministerio Público Fiscal imputó a A.C. por robo agravado, al haberse cometido el delito en poblado y en banda, con efracción, uso de un arma impropia y la participación de un menor de edad, en carácter de coautor.

Durante la audiencia, el fiscal Vidal explicó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó la prisión preventiva por tres meses. El juez de garantías, Juan Guaita, avaló el pedido, formuló los cargos y fijó la prisión preventiva por el período solicitado.