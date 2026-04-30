La escena fue brutal y directa: un hombre de 77 años terminó en el suelo, herido y sin defensa, después de que una pareja lo atacara con un ladrillo en la cabeza para robarle los pocos pesos que tenía guardados. Todo ocurrió dentro de su propia vivienda, en el barrio Santa Cruz de Catriel, donde la violencia volvió a meterse sin permiso.

Según la reconstrucción, todo empezó con un pedido que terminó en amenaza. Primero llegó la mujer, sola, exigiendo dinero para comprar una garrafa. Ante la negativa del jubilado, se retiró. Pero la historia no terminó ahí, minutos después volvió, esta vez acompañada.

Cómo fue el ataque de la pareja al jubilado de 77 años

Ahí la situación escaló de forma salvaje. Ambos ingresaron por la fuerza, ya con roles definidos. Sin mediar demasiado, la mujer tomó un ladrillo y se lo lanzó directamente a la cabeza. El impacto en la frente fue seco y suficiente para derribarlo.

Ya en el piso, indefenso, el hombre fue golpeado mientras los agresores aprovechaban para revisar sus pertenencias. En cuestión de segundos, le sacaron la billetera con apenas cinco mil pesos en efectivo. Como si fuera poco, en medio del forcejeo también destrozaron su celular antes de escapar.

Heridas leves; ataque salvaje

El jubilado tuvo que ser asistido por personal de salud. Las lesiones fueron certificadas como leves, aunque la violencia del ataque dejó una marca que va más allá de lo físico. Horas después, el caso llegó a la Justicia. En una audiencia virtual realizada este mediodía, la fiscalía imputó a ambos acusados por robo simple. La acusación no fue discutida por la defensa.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó una etapa de investigación que se extenderá por cuatro meses. Pero además tomó una decisión clave: les prohibió acercarse a menos de 200 metros de la víctima, a su domicilio y mantener cualquier tipo de contacto, al menos hasta que el caso llegue a juicio.