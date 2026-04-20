Un violento intento de robo sacudió la madrugada en Neuquén y terminó con una pareja de adultos mayores internada, dos sospechosos reducidos por vecinos y un operativo policial que derivó en una detención.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 en una vivienda ubicada sobre calle Ruca Choroy, donde tres personas ingresaron tras forzar una puerta trasera.

Entraron por la fuerza y atacaron a la pareja

De acuerdo a la información oficial, los intrusos lograron acceder a la casa tras violentar uno de los accesos. Una vez adentro, agredieron físicamente a los propietarios.

Las víctimas, una pareja de adultos mayores, fueron trasladadas al hospital Bouquet Roldán con lesiones visibles.

Vecinos intervinieron y retuvieron a dos sospechosos

La secuencia no terminó dentro de la vivienda. Vecinos del sector advirtieron lo que ocurría y lograron retener a dos de los presuntos autores en el lugar.

Se trata de un adolescente de 14 años y un hombre adulto, quienes reconocieron su participación en el hecho.

La Policía llegó y avanzó con el procedimiento

Personal de Comisaría Tercera intervino tras el alerta por el robo y violencia. Al arribar, constató la situación y avanzó con las diligencias correspondientes.

Qué pasó con los detenidos

Luego de las actuaciones judiciales, el menor fue notificado y entregado a un responsable legal.

En tanto, el principal acusado quedó detenido con prisión preventiva por tres meses, imputado por “robo calificado”.

Una madrugada que dejó secuelas

El episodio dejó a dos personas mayores hospitalizadas y expuso una escena de extrema violencia dentro de una vivienda.

La rápida intervención de vecinos y el accionar policial permitieron contener la situación y avanzar con la detención de los involucrados.