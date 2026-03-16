Un hombre de 26 años fue detenido este sábado alrededor de las 11 de la mañana tras ser sorprendido mientras escapaba con elementos robados de una vivienda en San Patricio del Chañar.

El hecho ocurrió en la intersección de Lago Espejo y Ruca Choroy, donde personal policial acudió tras recibir un aviso por un presunto robo en proceso.

La intervención policial se originó a partir del llamado de un vecino, quien observó a un individuo salir de una casa cargando un inodoro blanco.

Ante la denuncia, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona para ubicar al sospechoso.

Lo encontraron mientras escapaba

Minutos después, el hombre fue localizado mientras intentaba darse a la fuga por calle Lago Maquehue.

Al momento de ser interceptado por la Policía, el sospechoso transportaba:

Un inodoro con tapa

Un alargue eléctrico

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos elementos habían sido sustraídos minutos antes de la vivienda denunciada.

Intervención de la Fiscalía de Neuquén

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, el hombre quedó detenido y será trasladado a una audiencia judicial en las próximas horas para definir su situación procesal.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial que intervino en el procedimiento.