Mayor eficiencia y menor consumo: San Patricio del Chañar contará con tecnología LED

Como parte del Plan Provincial de Alumbrado Público Eficiente, comenzaron este miércoles en San Patricio del Chañar los trabajos de reconversión del sistema de iluminación pública a tecnología LED.



Las tareas se iniciaron en Barrio Jardín, sobre calle Los Chañares, en el tramo comprendido entre Los Chañares y 2 de Abril, donde las cuadrillas trabajan en el reemplazo de luminarias existentes por equipos LED de mayor eficiencia y mejor calidad lumínica.



Actualmente, la localidad cuenta con 1.700 luminarias para el alumbrado público, de las cuales 367 ya fueron reconvertidas a tecnología LED. A partir de este plan, se prevé avanzar con el recambio de más de 1.300 luminarias, con el objetivo de alcanzar el 100% con esta tecnología.



El Plan Provincial de Alumbrado Eficiente impulsa la modernización del sistema de iluminación en distintas localidades de la Provincia, promoviendo mayor eficiencia energética, reducción del consumo eléctrico, menor costo de mantenimiento y mejoras en la seguridad y visibilidad del espacio público.



Estas acciones forman parte de la estrategia de modernización de la infraestructura energética provincial, acompañando en este caso el crecimiento de las localidades vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.



