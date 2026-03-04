Dos jóvenes protagonizaron una feroz pelea ocurrida afuera de un local bailable en San Patricio del Chañar. El incidente se registró el pasado domingo a las 7.45, cerca de "Cariló", un boliche de la localidad neuquina.

Fue casi a las 8 cuando dos jóvenes comenzaron a pelearse e insultarse en la calle. Según testigos, el joven fue interceptado por la mujer y comenzó el ataque, presuntamente motivado por un conflicto de pareja.

El joven estaba junto a su actual novia, cuando fue abordado por su ex pareja, quien no le pegó, sino que grabó mientras su amiga le pegaba al ex de ella.

La grabación que circula en redes fue tomada como una pieza fundamental de la investigación ya que se ven las agresiones, los insultos, y sobre todo las amenazas que le dice la mujer al joven. "Mañana aparecés muerto", se oye en un momento de la riña.

Ya que la mujer intenta confrontarlo y golpearlo, se desata una cadena de golpes y piñas entre la joven y el chico. Además de los forcejeos, que provienen de ambas partes, la amenaza de muerte complica la situación de la joven en materia legal.

Según quienes conocen a los involucrados, el chico estaba junto a su nueva pareja al momento del ataque. Allí, la ex y su amiga lo habrían emboscado y encarado a la salida del boliche.

"No fue una discusión de tránsito ni un problema de la noche, se notaba que lo estaban esperando por un tema personal", comentó un joven que presenció parte de la agresión.

El video ahora podrá ser utilizado para determinar responsabilidades y considerar si debe elevarse alguna medida judicial contra los involucrados por pelearse en la vía pública.