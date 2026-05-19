Delincuentes ingresaron a robar en un complejo de departamentos del Loteo Mercer de Centenario mientras sus propietarios se encontraban trabajando. Se llevaron una camioneta, dispositivos electrónicos y bicicletas.

El hecho ocurrió en domicilios ubicados sobre calle Maipú, donde los ladrones violentaron la puerta de ingreso para acceder a los departamentos. En una de las viviendas revolvieron por completo una habitación y sustrajeron una notebook marca HP de color negro. Además, desde el estacionamiento se llevaron una camioneta Toyota Hilux blanca, patente AB 430 IO, modelo 2017.

El vehículo robado es una 4x4 que posee ploteos grises en las puertas, jaula antivuelco cromada, vidrios polarizados y llantas negras, características que podrían facilitar su identificación, según informó Centenario Digital.

Los ladrones violentaron los accesos y se llevaron una Toyota Hilux.

En el segundo departamento afectado, efectivos de la Comisaría Quinta constataron el faltante de una llave duplicada de un Volkswagen Polo, una tablet Samsung con funda y teclado, una consola PlayStation 5 blanca y dos bicicletas todoterreno: una Benzo negra y celeste y otra Volta azul oscura con detalles dorados.

La investigación continúa en curso y, por el momento, la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona y registros ubicados sobre Ruta 7, a pocos metros del lugar del hecho. Los investigadores tampoco descartan que los delincuentes hayan escapado por el sector de chacras hacia la ruta vieja y el acceso Jaime de Nevares.