Dos jóvenes fueron detenidos en Cipolletti después de protagonizar una preocupante secuencia delictiva que sembró temor en plena noche. En cuestión de minutos intentaron abrir un auto en el que se encontraba una mujer, escaparon al ser descubiertos y luego atacaron una camioneta para robar la rueda de auxilio. La fuga duró poco: las víctimas los reconocieron y la Policía logró interceptarlos cuando intentaban perderse entre las calles de la ciudad.

Todo comenzó en la esquina de 25 de Mayo y Perú, donde una mujer permanecía dentro de su Fiat Mobi sin imaginar que estaba a punto de convertirse en víctima de un intento de robo. Según denunció, dos jóvenes se acercaron al vehículo y comenzaron a manipular las puertas con la intención de ingresar al habitáculo.

Lo que los delincuentes no esperaban era que el auto estuviera ocupado. Cuando la conductora advirtió lo que ocurría, reaccionó de inmediato y comenzó a gritar desesperadamente. El inesperado escenario descolocó a los delincuentes, que abandonaron la maniobra y escaparon a toda velocidad antes de ser retenidos por vecinos.

Sin embargo, lejos de abandonar sus intenciones, los jóvenes continuaron merodeando en busca de una nueva oportunidad. Y apenas unos minutos después volvieron a quedar en la mira.

Esta vez el objetivo fue una Ford Ranger estacionada en otro sector de Cipolletti. De acuerdo con la información oficial, los sospechosos intentaron sustraer la rueda de auxilio de la camioneta. En medio de la maniobra provocaron daños en el paragolpes trasero, aunque tampoco lograron concretar el robo. El ataque, no obstante, confirmó que se trataba de una verdadera seguidilla delictiva protagonizada por las mismas personas.

A esa altura, la preocupación ya se había extendido entre quienes habían presenciado los hechos. Los llamados al 911 RN Emergencias comenzaron a multiplicarse y las descripciones aportadas por las víctimas permitieron reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos durante la noche.

Con esos datos, efectivos de las comisarías 32° y 24° desplegaron un operativo para intentar ubicarlos antes de que escaparan. La búsqueda se concentró en distintos sectores de la ciudad hasta que finalmente los uniformados lograron encontrarlos en la intersección de España e Ituzaingó.

Ambos fueron interceptados y demorados, mientras los investigadores avanzaban con las actuaciones para determinar su participación en los dos hechos denunciados.

Posteriormente, la Fiscalía de turno dispuso la detención del mayor de edad, quien quedó imputado por robo en grado de tentativa reiterado en dos oportunidades. En tanto, el adolescente que lo acompañaba fue entregado a su madre bajo intervención de SENAF.