Intento de femicidio con un hacha en Aluminé: Provincia asumirá la representación jurídica de la víctima

A días de que la jueza de Garantías Laura Barbé dictara cuatro meses de prisión preventiva para Lucas Daniel Serrano, el hombre acusado de intentar asesinar a su pareja con un hacha en Aluminé, desde la Provincia avanzaron en la protección de la víctima. A través del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos confirmaron que el Cuerpo de Abogadas para el Patrocinio Jurídico Gratuito asumirá la representación legal de la mujer, que permanece internada en el hospital Castro Rendón de Neuquén con pronóstico reservado.

El Estado provincial brindará patrocinio legal a la víctima del ataque en Aluminé

La decisión fue comunicada por el Gobierno neuquino, que garantizó un acompañamiento jurídico inmediato, integral y gratuito para la mujer que sobrevivió al violento episodio ocurrido en la localidad de Aluminé.

La intervención se produce mientras avanza la investigación judicial contra Serrano, quien fue imputado por intentar matar a su pareja con un hacha. La causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia provincial y el acusado permanece detenido tras la resolución dictada por la jueza de Garantías Laura Barbé.

Desde el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos señalaron que la actuación del cuerpo especializado busca garantizar el acceso efectivo a la justicia para personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

Cómo funciona el Cuerpo de Abogadas para el Patrocinio Jurídico Gratuito

El organismo comenzó a funcionar de manera gradual en 2021 y durante este año alcanzó su mayor despliegue territorial. Según informaron desde el Ejecutivo, se incorporaron siete profesionales al Cuerpo de Abogadas para el Patrocinio Jurídico Gratuito, uno por cada región de la provincia, con el objetivo de brindar asistencia jurídica descentralizada y rápida.

La herramienta fue creada en el marco de la Ley Provincial 3.106, aprobada en 2018 y reglamentada en 2020. La normativa establece que el Estado debe garantizar asesoramiento legal y patrocinio gratuito a personas que atraviesan situaciones de violencia de género contempladas en las leyes provinciales 2785 y 2786.

El vínculo con el caso Ivana Rosales y el acceso a la justicia

Desde el Gobierno recordaron que la creación e implementación de este cuerpo forma parte de los compromisos asumidos por la Provincia en materia de derechos humanos tras el acuerdo de solución amistosa alcanzado por el caso de Ivana Rosales (fallecida en 2017) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, sostuvo que el fortalecimiento del dispositivo responde a la necesidad de garantizar presencia estatal en todo el territorio provincial. “Es una prioridad de esta gestión llegar a cada neuquino y neuquina a través de un Estado presente y eficiente, por eso decidimos fortalecer el funcionamiento de este cuerpo de profesionales y su trabajo en cada región de la Provincia”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, destacó que el crecimiento del equipo no solo implica una mayor cantidad de profesionales, sino también una nueva modalidad de trabajo articulado para abordar casos complejos con criterios unificados.

La causa por el intento de femicidio de Aluminé, en investigación

Mientras la víctima continúa internada en el hospital Castro Rendón, la investigación judicial sigue su curso para determinar las responsabilidades penales del acusado.

La incorporación del patrocinio jurídico gratuito permitirá que la mujer cuente con representación legal especializada durante todo el proceso judicial, en una causa que generó fuerte conmoción en Aluminé y volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia de género.