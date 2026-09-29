Personal de la División Centro de Monitoreo Urbano detectó, mediante las cámaras de videovigilancia, a un hombre que habría intentado forzar la puerta de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho fue advertido a través de un domo ubicado en inmediaciones de Perito Moreno y Winter, donde se observó a un sujeto con buzo naranja, pantalón claro y mochila negra intentando abrir una camioneta Toyota de color blanco.

Al no lograr su cometido, se retiró del lugar en dirección sur.

Con la información aportada desde el Centro de Monitoreo, efectivos policiales se dirigieron al sector y localizaron en inmediaciones de Perticone y Chubut a un hombre de similares características, quien fue demorado y trasladado a Comisaría Segunda.

En el vehículo se constataron daños compatibles con un intento de apertura, quedando la intervención a disposición de la autoridad judicial correspondiente.