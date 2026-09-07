La fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry formularon cargos contra A.E.M., acusado de intentar matar a un joven de 19 años durante un ataque a tiros cometido la semana pasada en Centenario.

Durante una audiencia realizada el viernes, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron dos meses de prisión preventiva, pero la jueza de garantías Natalia Pelosso consideró que, por el momento, una prisión domiciliaria, con prohibición de contactar a la víctima y su entorno, bastaría para contrarrestar los riesgos procesales.

Así, la magistrada dispuso que A.E.M. cumpla prisión domiciliaria durante ese período, inicialmente con custodia policial y, cuando pueda implementarse, con tobillera electrónica.

Cómo fue el ataque

Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de septiembre, cuando A.E.M. llegó hasta la vivienda de la víctima a bordo de una motocicleta, junto con otro joven, y efectuó una primera serie de disparos. Uno de los proyectiles impactó en la víctima, que cayó al suelo y pidió ayuda.

La fiscal del caso relató que, aproximadamente 50 segundos después, la motocicleta regresó frente a la vivienda y se efectuó una segunda serie de disparos. En el lugar fueron secuestradas 19 vainas servidas calibre 9 milímetros.

La víctima fue trasladada primero al hospital de Centenario y luego al Castro Rendón, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Un segundo involucrado y evidencia clave

Inaudi y Jarry señalaron como elementos centrales de la investigación el reconocimiento realizado por la víctima, primero a familiares y luego durante una entrevista en el hospital. También incorporaron registros de cámaras de seguridad, registros de redes sociales, y el secuestro de una motocicleta y prendas de vestir.

De acuerdo con la acusación, en el ataque también intervino un segundo joven, quien tenía 17 años al momento del hecho y se encontraba al mando de la motocicleta desde la que se efectuaron los disparos. Su situación quedó bajo análisis de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles.

Delito atribuido

Tras precisar lo ocurrido, Inaudi y Jarry le atribuyeron a A.E.M. el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa y en calidad de coautor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).

La defensa de A.E.M. cuestionó la identificación del imputado y se opuso a la formulación de cargos. Sin embargo, la jueza valoró el señalamiento de la víctima, el conflicto previo, los registros de cámaras y el resto de la evidencia incorporada por las representantes del Ministerio Público Fiscal, y tuvo por formulados los cargos.

Riesgo procesal

Como planteó la fiscalía, la jueza también consideró que existían riesgos procesales, principalmente vinculados con la posibilidad de que el acusado pudiera influir sobre personas que deberán declarar. Sin embargo ordenó una detención domiciliaria. La fijó durante dos meses, con monitoreo electrónico y, hasta su colocación, custodia policial permanente. También le prohibió cualquier contacto, directo o indirecto, con la víctima y su entorno.

La investigación tendrá un plazo de cuatro meses.