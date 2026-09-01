Un joven de 19 años fue herido de bala durante la madrugada de este martes en Centenario, luego de que una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Hugo Chávez y Santa Fe fuera atacada a tiros.

Según Centenario Digital, la víctima recibió impactos en el pecho y en una de sus piernas y permanece internado en el Hospital Castro Rendón, en estado reservado.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Mientras se dirigían hacia el lugar, los policías observaron en la intersección de Córdoba y Cuba un vehículo que circulaba a gran velocidad y en el que viajaban varias personas.

Al llegar hasta el domicilio señalado, los efectivos no encontraron a nadie. Posteriormente pudieron establecer que las personas que se encontraban en el iban en el auto, y se dirigían al Hospital Natalio Burd de Centenario, debido a que uno de los jóvenes había resultado herido durante el ataque.

El herido fue trasladado inicialmente en un vehículo particular al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones tuvo que ser derivado de urgencia al Castro Rendón.

En la zona de la segunda meseta, la Policía encontró varias vainas servidas sobre la calle y cinco plomos deformados en el patio de la vivienda atacada.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque y no trascendieron mayores detalles sobre los responsables.