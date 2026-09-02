“Quedará con algún grado de incapacidad”: preocupación por el joven baleado en Centenario

Un joven de 19 años permanece internado en el Hospital Castro Rendón luego de recibir un disparo en la columna durante un violento ataque a tiros ocurrido este martes 1 de septiembre a la madrugada en Centenario. El comisario mayor Sergio Llaytuqueo, director de Delitos de la Policía de Neuquén, advirtió que, aunque por el momento no corre riesgo su vida, las lesiones podrían dejarle secuelas permanentes.

“El muchacho lesionado de la madrugada de Centenario, si bien por ahora no corre riesgo su vida, las condiciones en las que va a quedar esta persona van a ser muy desfavorables, quedará con algún grado de incapacidad”, explicó Llaytuqueo en diálogo con La Primera Mañana, por AM550.

El jefe policial precisó que el joven no tenía antecedentes y que el proyectil impactó en la zona de la columna. “El joven tiene 19 años, no tiene antecedentes. Va a quedar alguna discapacidad motriz, le pegó en la columna”, señaló.

El ataque ocurrió durante la madrugada

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, cuando una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Hugo Chávez y Santa Fe fue atacada a tiros. Los efectivos de la Comisaría Quinta fueron alertados por varias detonaciones de arma de fuego y se dirigieron inmediatamente hacia el sector, según informó Centenario Digital.

Mientras se trasladaban al lugar, los policías observaron en la intersección de Córdoba y Cuba un vehículo que circulaba a gran velocidad. En el interior viajaban varias personas. Cuando los efectivos llegaron hasta el domicilio señalado, no encontraron a nadie. Sin embargo, las averiguaciones posteriores permitieron establecer que quienes se movilizaban en ese automóvil se dirigían hacia el Hospital Natalio Burd porque uno de los jóvenes había resultado herido durante el ataque.

La escena del ataque aportó elementos que ahora son analizados por los investigadores. Sobre la calle fueron encontradas varias vainas servidas, mientras que en el patio de la vivienda atacada se hallaron cinco plomos deformados. Estos elementos fueron sometidos a las pericias correspondientes para determinar el calibre de las armas utilizadas y avanzar en la reconstrucción del ataque.

Investigan un posible móvil sentimental

Una de las principales líneas que manejan los investigadores apunta a un conflicto de índole personal. Llaytuqueo descartó, al menos por el momento, que el ataque esté directamente relacionado con una disputa por drogas.

“Lo que tenemos es que el motivo de ese hecho es otra cuestión, otra circunstancia, tiene un tinte más sentimental”, afirmó el comisario.

Esta hipótesis diferencia el episodio de otros hechos violentos ocurridos recientemente en la zona y orienta la investigación hacia las relaciones personales y los posibles conflictos previos que podrían haber existido entre los involucrados.

De todos modos, la Policía continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión qué desencadenó la balacera y quiénes participaron.

Una investigación que busca determinar quién disparó

El estado de salud del joven es uno de los aspectos que más preocupa, especialmente por las posibles consecuencias de la lesión en la columna. Aunque su vida no estaría en peligro, la posibilidad de que quede con una discapacidad motriz marca la gravedad del ataque.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre los elementos encontrados en la escena y reconstruyen los movimientos del vehículo que fue visto alejándose a gran velocidad pocos minutos después de las detonaciones.

Las vainas, los proyectiles deformados y los testimonios permitirán avanzar sobre la mecánica del ataque. La investigación también buscará establecer qué relación existía entre el joven herido y las personas que efectuaron los disparos, en una causa que por ahora tiene como principal hipótesis un conflicto de carácter sentimental.